Лондонцы не получали предложений от Манчестер Юнайтед либо Челси относительно хавбека.

Фейл Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Бернли – 1:0

"Это неправда, с этими клубами мы не контактировали по Деклану, да и не собираемся. Он отлично работает у нас, сейчас он великий лидер, он снял значительную долю ответственности с Марка Нобла. Он доказал свой высокий уровень, но остается верным клубу хорошим парнем", – заявил специалист в комментарии Amazon Prime.

К слову, в нынешнем сезоне Деклан Райс провел 20 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

Вест Хэм обыграл Бернли и приблизился к зоне еврокубков – Ярмоленко запорол отличную атаку, которая могла убить интригу