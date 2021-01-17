Мойес опроверг близкий уход лидера Вест Хэма
Главный тренер лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес выразил сомнение, что полузащитник Деклан Райс покинет "молотков" в зимнее трансферное окно.
Лондонцы не получали предложений от Манчестер Юнайтед либо Челси относительно хавбека.
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"Это неправда, с этими клубами мы не контактировали по Деклану, да и не собираемся. Он отлично работает у нас, сейчас он великий лидер, он снял значительную долю ответственности с Марка Нобла. Он доказал свой высокий уровень, но остается верным клубу хорошим парнем", – заявил специалист в комментарии Amazon Prime.
К слову, в нынешнем сезоне Деклан Райс провел 20 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.
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