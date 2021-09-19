Мойес объяснил выбор пенальтиста Вест Хэма – фаворит шотландца не забил Манчестер Юнайтед
Главный тренер лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес обосновал решение выпустить полузащитника Марка Нобла специально для пробития одиннадцатиметрового в ворота Манчестер Юнайтед.
"Мотивы моего решения? Посмотрите на его статистику. Я был бы разочарован еще больше, если бы не принял такое решение.
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Я пошел на такой шаг, но это не совсем сработало сегодня. На меня больше повлияла статистика Нобла, чем статистика Вест Хэма", – признался менеджер в комментарии Sky Sports.
Напомним, что Мойес в добавленное арбитром время провел замену, чтобы Нобл пробил пенальти. Опытный хавбек, однако, не смог переиграть Де Хеа с отметки.
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