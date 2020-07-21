Мойес объяснил, почему провалился в Манчестер Юнайтед

"Для меня МЮ – это замечательная команда, прекрасное место и самый большой клуб мира. Олд Траффорд – особое место, и я с нетерпением жду возвращения.

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У Сульшера было тяжелое начало в МЮ, но вся разница между ним и мной заключается в том, что ему дали время. Он привлекает игроков из академии, чего всегда и хотел клуб. Теперь у них есть несколько действительно интересных молодых футболистов", – цитирует Мойеса Goal.

Напомним, Дэвид Мойес возглавлял манкунианцев в 2013-2014 годах, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба.

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