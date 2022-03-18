"В конце концов это не только Ярмоленко. Его гол очень важен и выиграл нам игру, но история в том, что команда – это не только Ярмоленко.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Севилья – 2:0

Ярмоленко, его месседж и его имя будут вспоминать по всей Европе, на континенте и во всем мире. Я надеюсь, что сообщения о том, что происходит в Украине, если люди об этом до сих пор не знают, появятся.

Однако история сегодняшнего вечера – это не только история Ярмоленко, но и выступление Вест Хэма, футбольного клуба, как команда отреагировала на большой вечер в Европе впервые за длительное время, и какая хорошая атмосфера была на стадионе", – цитирует Мойеса football london.

Вест Хэм благодаря голу Ярмоленко победил Севилью и вышел в четвертьфинал ЛЕ, Айнтрахт на последних секундах выбил Бетис