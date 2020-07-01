Мойес готов написать новую главу истории Вест Хэма – важное обстоятельство ставит программу шотландца под удар

Главный тренер лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес собрался вернуть былую славу "молотков", но сначала должен сохранить прописку столичной команды в элите.

В понедельник "молотки" как раз отметили 125-летие, но в такой знаменательный год над клубом нависла серьезная угроза понижения в классе. Вест Хэм вне зоны вылета лишь благодаря разнице мячей, а в среду вечером клуб ожидает домашнее испытание лондонским Челси, пишет FourFourTwo.

Вест Хэм представил специальную форму к 125-летию клуба

Мойес уже сохранял место в Премьер-лиге для Вест Хэма два года назад, и теперь шотландец, явно вдохновленный клубной историей и традициями, готовится повторить собственный подвиг снова после своего возвращения в Лондон в декабре.

57-летний специалист полон планов на будущее и верит, что способен написать новую главу в истории "молотков", если ему будет предоставлена ​​такая возможность.

"Вест Хэм имеет фантастическую историю, но мы стремимся написать новую страницу, а я хочу получить шанс на построение новой истории, сделать новую историю, создать что-то, что даст нам ощущение надежды на будущее.

Прежде всего важно выиграть наши следующие четыре или пять поединков, чтобы убедиться, что мы – клуб Премьер-лиги. Если нам это удастся, то мы можем дать старт строительству новой истории, и я хочу быть ее создателем.

У меня много идей и мыслей о том, куда я хотел бы привести клуб и хотел бы, чтобы мне это удалось, но я должен отметить, что здесь было несколько невероятных тренеров и игроков, имена которых известны всей планете.

Если я получу шанс, то хочу возродить этот клуб, улучшить его, найти лучшую форму каждого в отдельности. Но пока мы не можем начать этот процесс, есть незавершенные дела".

Вест Хэм трудно вошел в рестарт сезона, проиграв Вулвз и Тоттенхэму (дважды по 0:2) перед визитом Челси. Матчи против конкурентов в борьбе за выживание – Норвича, Уотфорда и Астон Виллы – еще ждут "молотков" после битвы в среду, потому Мойес считает, что бой за сохранение прописки продлится до последнего игрового дня.

Мы вынуждены встретиться с тремя командами на их пути в Лигу чемпионов, которые в данный момент выглядит качественно, но в нашей игре против них тоже были положительные моменты.

Очевидно, Вест Хэму придется играть против Челси без своего рекордного подписания Себастьяна Алле. Форвард продолжает восстанавливаться после проблем с бедром. По словам Мойеса, он возобновил тренировки и "близок к возвращению".

Защитники Анжело Огбонна (подколенное сухожилие) и Масуаку (лодыжка) тоже тренировались накануне, но Мойес не уверен, что они восстановятся вовремя и смогут выйти против "синих".

Ранее во вторник Вест Хэм анонсировал установление статуи своих легенд – сэра Джеффа Херста, Бобби Мура и Мартина Питерса вблизи Лондон Стэдиум. Бронзовый памятник во весь рост изобразит трио звезд прошлого с трофеем Кубка обладателей кубков-1965 над головой поставят на Майдане чемпионов.

Однако все идет к тому, что Вест Хэм вскоре может присоединиться к клубу одиноких сердец, которым только и остается постоянно кивать на славное прошлое...

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