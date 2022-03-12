"Это невероятно трудная позиция для Челси. В течение многих лет Абрамович проделал фантастическую работу для клуба и болельщиков. Это действительно печальная ситуация, когда никто не думал, что они в ней окажутся.

Абрамович отстранен от должности директора Челси – официальное заявление АПЛ

Это ужасная ситуация. Будем надеяться, что Путин решит положить конец этому, потому что это (война россиян против Украины – прим.), что не может продолжаться", – поделился Мойес в комментарии Football.London.

Напомним, власти Великобритании выдали Челси лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Фактически Абрамовича заставляют без торгов и личной выгоды передать лондонский клуб другому владельцу.

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