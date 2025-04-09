"Арсенал силён, хорошо прессингует, хорошо играет между линиями. В первом тайме мы держались и создавали опасность в контратаках, но во втором тайме мы забыли о хорошем футболе. Я бы не сказал, что была паника, но мы не были спокойны с мячом. И они забили два великолепных гола со штрафных, а затем и третий.

Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0

0:3 – сложный счёт, но нужно верить в команду. Я думаю, что камбэк возможен. Необходимо исправить ошибки и победить. Если мы забьем два быстрых гола, третий придет сам собой.

Я много раз спас Реал в этом матче? Разумеется, я знал, что у меня будет работа. Что касается наших фолов вблизи ворот... В случае с первым голом Райса я думал, что хорошо поставил стенку. Я всегда добавляю еще одного человека, чтобы она не провисала. Я беру на себя эту ответственность, я мог бы даже поставить еще одного игрока в стенку, но я думаю, что лишний игрок ничего бы не изменил. А второй – отличный гол. Это были два ненужных фола, не было необходимости фолить. Нам не стоило совершать эти ошибки", – цитирует Куртуа AS.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных