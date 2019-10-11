"Моя сладкая": легионер Динамо сходит с ума от роскошной украинки – горячие фото

Виктория Стецык – молодая украинская красавица, которая попала в поле зрения СМИ после того, как защитник Динамо Томаш Кендзера начал публиковать совместные фото с ней в социальных сетях.

Кендзера перешел в киевское Динамо летом 2017 года и спустя некоторое время после переезда в Украину разошелся со своей бывшей пассией Натальей Прзибиш. В СМИ распространяли информацию, что именно украинка Виктория стала главной причиной распада польской пары.

О Виктории практически ничего неизвестно, кроме того, что она киевлянка и училась в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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Даже сам Томаш не скрывает своей влюбленности и оставляет откровенные комментарии под ее фото в Instagram: "Моя сладкая".

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