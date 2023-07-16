"Десять лет назад, когда я начал свое путешествие с создания новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привести лучших игроков мира в этот удивительный город. Игроки, которые разделяли бы амбиции, которые я имел, когда присоединился к Гелакси. Которые помогли бы развивать футбол в США и создать наследие для следующего поколения в этом виде спорта, который мы так любим.

Интер Майами представил Месси – аргентинец получил рекордный контракт

Сегодня эта мечта сбылась. Я не могу не гордиться тем, что игрок уровня Лео присоединяется к нашему клубу, но я рад приветствовать хорошего друга, замечательного человека и его прекрасную семью, которые присоединились к нашему сообществу Интер Майами. Следующий этап нашего происшествия начинается здесь, и я не могу дождаться, когда Лео выйдет на поле", – высказался Дэвид Бекхэм на официальном сайте.

Напомним, Лео Месси подписал с Интер Майами контракт до 2025 года. Аргентинец будет выступать под 10-м номером.

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