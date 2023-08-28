"К счастью, я этого не боюсь. Пытаюсь забыть об этом и играть в футбол. Моя мать боится, когда я выхожу в старте, но она меня очень поддерживает. Я пытаюсь использовать возможности, которые мне дает тренер, большое ему спасибо", – сказал Ямал.

Безумные качели в видеообзоре матча Вильяреал – Барселона – 3:4

Накануне испанец стал одним из героев матча против Вильярреала, в котором Барселона победила со счетом 4:3. Ямал отличился ассистом, установив рекорд. Теперь именно Ламин – самый молодой автор результативной передачи в матче Ла Лиги в XXI веке. Ранее это достижение принадлежало Ансу Фати – еще одному воспитаннику Барселоны.

К слову, Ямал дебютировал в первой команде в конце прошлого сезона. В нынешней кампании юный испанец не пропустил ни одного матча Барселоны в Ла Лиге, а два последних начинал в стартовом составе. Ассист против Вильярреала – пока его единственное результативное действие.

Барселона перестреляла Вильярреал в бешеном сражении с семью голами