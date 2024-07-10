"Конец Кубка Америки, и время задуматься, научиться справляться с поражением. Чувство разочарования снова овладевает мной, поскольку мы снова проиграли в серии пенальти.

Винисиус "забанил" себя на 1/4 Копа Америка против Уругвая – звезда Бразилии заработал глупую желтую уже на 7-й минуте

Я подвел команду, получив два предупреждения, которых можно было избежать, и снова наблюдал за выбыванием команды со стороны. Но на этот раз по моей вине. Прошу прощения за это. Я умею выслушивать критику, и поверьте, самые жесткие упреки исходят изнутри.

К счастью, моя карьера в сборной только начинается. Вместе со своими товарищами по команде у меня будет возможность вернуть нашу сборную на заслуженное место. Мы вернемся на вершину! Я люблю вас и мы пройдем этот путь вместе!", – написал Винисиус на своей странице Instagram.

Напомним, Бразилия проиграла серию пенальти Уругваю и вылетела с Копа Америка-2024.

Уругвай в серии пенальти не пустил Бразилию в полуфинал Копа Америка-2024, Колумбия уничтожила команду звезды УПЛ