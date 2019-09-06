"Моя игра не соответствовала философии Эмери": Мхитарян рассказал, почему покинул Арсенал

Экс-полузащитник донецкого Шахтера Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из Арсенала в Рому на правах аренды.

"Не то чтобы я не адаптировался к чемпионату Англии... Не знаю, наверное, свою роль сыграла смена тренера. Я перешел в Арсенал по желанию Венгера, потом тренер изменился – наверное, что-то мешало. Возможно, моя игровая философия не соответствовала философии Эмери .

Мхитарян стал игроком Ромы

Это футбол, всякое бывает. Главное, что я добился своей цели: я всегда хотел играть в Англии. Теперь я настраиваюсь на матчи Ромы.

Были ли у меня другие предложения? Был интерес, но не более. В Роме, наверное, больше других хотели, чтобы я играл в их команде и я очень рад этому", – рассказал Мхитарян сайту Armfootball.com после матча Армения – Италия (1:3).

"Рома не имеет проблем в атаке, так что Мхитаряну придется очень постараться", – Тони оценил трансферы команды Фонсеки

Напомним, в последний день трансферного окна капитан сборной Армении перешел на правах аренды из английского Арсенала в итальянскую Рому. 30-летний хавбек будет защищать цвета "волков" до конца сезона 2019/20. "Канониры" получат за аренду Мхитаряна 3 млн евро.

Генрих Мхитарян стал игроком Арсенала зимой 2017 года. Опытный армянин сделал себе имя в Украине, где защищал цвета донецкого Металлурга и Шахтера. В сезоне 2012/13 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, выступая за "горняков".

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