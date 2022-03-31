"Моя грусть сильнее, чем вы можете себе представить": Жоржиньо до сих пор приходит в себя от невыхода на ЧМ-2022
Полузащитник сборной Италии Жоржиньо продолжает приходить в себя от того, что его национальная команда не будет участвовать в финальной части Мундиаля. Он написал обращение к болельщикам.
"В футболе, как и в жизни, можно выиграть, а можно проиграть. Есть поражения, которые болезненнее других и оставляют свой след. Поверьте, моя грусть сильнее, чем вы можете себе представить.
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Но футбол – это не просто спорт, это школа отличных ценностей: он учит не сдаваться, учиться на своих ошибках, сохранять единство в трудные времена.
Носить эту футболку моя мечта, это останется большой честью для меня. Мы учимся и поднимаемся. Движемся дальше. Вперед Адзурри, вперед Италия", – написал Жоржиньо в Instagram.
Напомним, Италия сенсационно уступила Северной Македонии в полуфинале плей-офф отбора на Мундиаль. В финале обидчики "Скуадры" проиграли Португалии и тоже не поедут на ЧМ.
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