"Моя цель – выигрывать в каждой игре. Я стараюсь выкладываться как нельзя лучше каждую минуту. Иногда мы выигрываем, а иногда проигрываем, но очевидно, что мы хотим улучшить то, что сделали в прошлом сезоне.

"Довбик – отличный бомбардир", – Цыганков откровенно рассказал о перспективах форварда в Жироне

Я считаю, что конечная цель – в следующем году сыграть в еврокубках. Это было бы положительно для клуба, который творил бы историю, и для нас. Я хочу постоянно совершенствоваться: играть лучше, забивать больше голов, отдавать больше результативных передач. Я никогда не был доволен собой”, – цитирует футболиста Diari De Girona.

Напомним, в первом туре чемпионата Испании команде Артема Довбыка и Виктора Цыганкова противостоял крепкий соперник - Сосьедад. Жирона завоевала ничью благодаря голу украинского форварда.

Довбик и Цыганков творят историю – украинский гол спас Жирону, Артем фантастически дебютировал в Ла Лиге