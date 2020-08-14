"Моя цель – стать лидером Динамо": Цитаишвили – об изменениях в тренировочном процессе киевлян

"Наша задача сейчас – научиться хорошо выходить из прессинга и прессинговать. Поэтому мы занимались на узком поле, чтобы все находились "в куче", не было больших зон и чтобы наши защитники привыкали.

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Сейчас все очень сильно изменилось в тренировочном процессе. Внимание акцентируется на крайних нападающих, на группу атаки. Тогда как раньше в первую очередь акцент был на оборону. Сейчас совмещается и оборона, и атака – для нас это очень важно, потому что мы знаем, что делать впереди. Мы наигрываем определенные комбинации и все знают, куда бежать.

Моя цель - стать лидером “Динамо”. Для меня это родной клуб, он многое мне дал. Поэтому, прежде всего, хочу добиться здесь максимальных результатов не только для себя, но и для команды, чтобы вписать нас в историю. Шансы есть всегда, у каждого игрока и при любом тренере. Все зависит от тебя, от того, как ты работаешь и тренируешься", – цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо успело провести уже два спарринга: 7 августа подопечные Луческу победили ровенский Верес (3:0), а через 4 дня уступили черниговской Десне (1:2). Завтра, 15 августа, третьим соперником "бело-синих" станет житомирское Полесье.

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