Наставник "красных дьяволов" подтвердил, что вратарь Андре Онана вернётся в стартовый состав на ответный матч с Лионом после того, как пропустил игру с Ньюкаслом. Также тренер ответил на критику голкипера.

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"Мы собираемся провести такую ​​оценку для любой позиции. И если мы говорим об ошибках, вы можете посмотреть мой послужной список. Он – худший в нашей команде. Я тоже работаю неважно, но в то же время думаю, что я подходящий парень для того, чтобы тренировать команду. То же самое и об Андре", – отметил Аморим.

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