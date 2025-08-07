Вот уже полтора года Андреа Карневале продолжает бороться с фемицидом и домашним насилием, чтобы женщины, подобные его матери, больше никогда не погибали.

"Мой отец убил мою мать топором. Что значит рассказать об этом ужасе? С тех пор я чувствую себя лучше. Мне позвонили из ассоциации "Telefono Donna", и с тех пор я встретила так много женщин, которые находятся под защитой, и все это меня тронуло. Я хотел рассказать свою историю, чтобы люди узнавали о случаях насилия, женщины сообщали о них, чтобы они получили защиту, если стали жертвами насилия.

Я простил своего отца и всегда навещал его в тюрьме. Хотел узнать, как у него дела, выздоравливает ли он. В семье мы никогда об этом не говорили, как и о моем отце, который покончил с собой на моих глазах, потому что жестоко напал на меня. Это могла быть еще одна трагедия, если бы рядом не было моего брата... Боль была невыносимой, но мое сердце – еще сильнее. У меня был больной отец. Это произошло 50 лет назад, тогда не было таких ресурсов и лекарств, как сейчас, но, конечно, можно было что-то сделать. Каждую ночь появлялись тревожные сигналы", – цитирует Карневале GdS.

Андреа Карневале играл за целый ряд клубов Серии А, в том числе Рому и Наполи. Он сыграл 10 матчей за сборную Италии, в которых забил 2 мяча. На данный момент Карневале является скаутом Удинезе.

