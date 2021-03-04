"Я горжусь своими игроками более чем на 100%. Нам очень сложно играть – давление в течение всего матча, мы прилагаем неимоверные усилия. Это было невероятно. Единственное, чего не хватает – фанатов. Любая игра без публики – это плохо. В футбол играют для публики. Такая ночь в присутствии 90 тысяч зрителей была бы чем-то другим.

Барселона – Севилья – 3:0 — видео голов и обзор матча

Как тренер, я не могу требовать большего, чем то, что мы показали в этот раз. Мой лучший вечер в статусе тренера Барселоны – это было невероятно, я очень счастлив. Мы были лучшими в обоих матчах, но второй стал особенным. Мы заслужили сыграть в финале, ведь были лучшей командой в обоих поединках. Пенальти, отраженный тер Штегеном, конечно, стал решающим. Забить три гола Севилье было бы очень сложно. Все и без этого знали, что Марк – отличный вратарь и понимает, как отражать пенальти.

Возможно ли повторить камбэк против ПСЖ? 2:0 – это непросто, но 1:4 – это нечто иное. Начнем любой матч с мыслями о победе, а потом посмотрим, есть ли шанс пройти. В любом случае нам придется продолжать идти тем же путем", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

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