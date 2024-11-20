Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский назвал лучших, по его мнению, игроков матча против Албании (2:1).

"Лев матча? Я назову двух игроков. Первый – это Жора Судаков. Во втором тайме он хорошо сыграл, моменты имел, обострял.

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Также похвалю Рому Яремчука. Это мой любимый нападающий в сборной после меня. Он сегодня это подтвердил и снова забил. Многие писали, зачем надо было вызывать Яремчука в сборную? Думаю, он сполна ответил на этот вопрос", – сказал Милевский в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, что сборная Украины минимально победила Албанию (2:1) благодаря голам Зинченко и Яремчука и будет бороться за элитный дивизион Лиги наций в переходных матчах.

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