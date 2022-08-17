Украинский тренер Александр Рябоконь пока не думает о возобновлении карьеры в футболе.

"Мой контракт с Десной закончился летом, а фактически я прекратил работать в клубе с началом войны. Мой контракт – в ВСУ.

Рябоконь – о перспективах Десны: "Если война закончится в этом году, то в январе начнем собирать футболистов"

Разговоры с другими клубами были, конкретных предложений – нет. Работать сейчас за границей было бы незаконно. Мне 58 с половиной лет – до 60-ти мужчины-украинцы должны оставаться в распоряжении Министерства обороны и быть готовыми выполнить свой долг.

Лучшая форма одежды для украинского мужчины сейчас – камуфляж ВСУ, а лучшее орудие труда – автомат для обороны Украины", – рассказал Рябоконь в интервью изданию "Український футбол".

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