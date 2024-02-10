"Сейчас я только официально перешел в ЛАСК, дайте мне сначала этим трансфером насладиться, а потом уже будем думать о других переходах.

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А если серьезно, то мой хороший друг в Лондоне сам скучает, было бы классно к нему присоединиться (речь идет о Михаиле Мудрике, – прим.). Но опять же, это такие большие мечты, большие цели. Думаю, каждый футболист хотел бы поиграть минимум в топ-5 лигах. Максимум – это АПЛ.

Это одна такая большая цель, но понимаю, что впереди еще много маленьких шагов, чтобы достичь ее. Не хочется загадывать наперед, а хочется думать о следующих матчах за ЛАСК. Убежден, если буду сфокусированным на следующих играх, то это мне больше поможет, чем если буду думать, в какой следующий клуб перейти. Таких мыслей вообще нет. Думаю о матчах ЛАСКа и выходе на Евро со сборной Украины", – сказал Таловеров в комментарии Tribuna.

Напомним, несколько дней назад австрийский ЛАСК выкупил украинца у пражской Славии. Защитник, который помог молодежной сборной Украины впервые в истории выйти на Олимпиаду, уже получал вызов в национальную команду, но официально еще не дебютировал.

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