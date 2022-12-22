Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу рассказал, что клубное руководство запретило ему ездить на собственном мотоцикле Harley.

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"Я влюблён в свой Harley, но не могу им пользоваться – он простаивает в гараже. Как только я оказался в Интере, Пьеро Аузилио сказал мне: "Я не хочу тебя видеть на мотоцикле. Никогда", – приводит Corriere della Sera слова Чалханоглу.

При этом Чалханоглу дал понять, что в его предыдущем клубе – Милане – подобных "проблем" не возникало.

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