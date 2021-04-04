"Мой гол – то, над чем работал весь сезон": Соболь прокомментировал феерическое выступление в матче Лиги Жупиле
Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь, который стал героем поединка против Кортрейка, поделился эмоциями от победы своей команды (2:1).
"Мой гол – то, над чем работал весь сезон. Всегда жду мяч на подходах к штрафной, а затем надеюсь, что он попадет ко мне в выгодной позиции. Это наконец-то случилось в матче с Кортрейком.
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Относительно одиннадцатиметрового... Почувствовал толчок в спину. Возможно, он был легким, но это пенальти. Защитник не должен толкаться в этой зоне", – сказал Соболь в комментарии Voetbal Belgie.
Напомним, украинский легионер в матче 32-го тура Лиги Жупиле против Кортрейка отметился голом и заработал пенальти. Как следствие, он был признан лучшим игроком поединка.
В общем, в текущем сезоне Эдуард провел в футболке Брюгге 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
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