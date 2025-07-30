"В каждом матче играем на победу. Сегодня вышли футболисты, которые меньше играют и получили шанс проявить себя. Плюс мы играем ради рейтинга, сейчас это нужно. В каждом матче мы что-то отрабатываем. Что-то получается, что-то нет.

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Каждый матч показывать наши недостатки и хорошие качества. Будем совершенствоваться. Проблемы? Неделю назад мы не до конца сыграли на стандартах при обороне. Тренерский штаб указал нам на ошибки, и мы отработали лучше, чем в первом матче. Всегда есть куда расти.

Мое празднование? Это эмоции, мы играем в футбол ради эмоций, на эмоциях. Гол – всегда радость. Для меня важно забить. Полгода не так много играл. Был крик души, можно сказать. Конечно, я шучу, но мне был нужен этот гол", – сказал Бражко в интервью FootballHub.

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