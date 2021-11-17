Голкипер команды Ирана Зохре Коудаи попала в очень неожиданный скандал, из-за чего вынуждена оправдываться.

Женская сборная Ирана в серии пенальти одолела соперниц из Иордании. Несколько ударов парировала Зохре Коудаи. После встречи президент Федерации футбола Иордании Али бин аль-Хусейн обратился в ФИФА с просьбой проверить пол голкиперки.

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Менеджер считает, что ворота Ирана защищал мужчина. Это вызвало большой резонанс. Коудаи со временем отреагировала на обвинение: "Мой единственный грех в том, что я некрасивая", – цитирует слова Зохре Xendansports .

К слову, благодаря сейвам Коудаи иранки одержали путевку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии в 2022 году.