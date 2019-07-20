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"Мой брат должен гордиться", – Зидан трогательно поздравил Алжир с победой на КАН-2019

20 июля 23:34 38 Читати українською
"Мой брат должен гордиться", – Зидан трогательно поздравил Алжир с победой на КАН-2019
Зинедин Зидан / ФК Реал Мадрид

Наставник Реала Зинедин Зидан не остался в стороне от победы Алжира на Кубке африканских наций-2019.

 
Багдад Бунеджа 2’
2’ Багдад Бунеджа

Алжир стал победителем КАН-2019 – в финале турнира "лисы пустыни" обыграли Сенегал благодаря единственному голу в дебюте матча. Это лишь второй в истории титул североафриканцев и первый с 1990 года.

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Зинедин Зидан, родители которого – выходцы из Алжира, поздравил команду с этим достижением.

"Мой брат Фарид должен гордиться. Поздравляю алжирскую команду, ведь это победа всего народа. Вива, Алжир. Я продолжу сиять твоей звездой – каждый день моей жизни", – написал Зидан в Instagram, прикрепив фотографию Алжира с Кубком Африки.

Напомним, несколько дней назад Фарид Зидан умер от рака на 55-м году жизни. В связи с этим тренер Реала на некоторое время покидал лагерь команды в Монреале и возвращался в Европу.

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Теги
Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Кубок африканских наций КАН-2019 Сенегал - Алжир Алжир Алжир
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