Главный тренер Зари Виктор Скрипник высказался относительно невызова Андреем Шевченко ни одного игрока Зари на сборы перед Евро.

"Моих игроков нет в заявке, поэтому разговора с главным тренером сборной Украины у меня не было. В то же время мы должны уважать решение наставника национальной команды.

Шевчук объяснил, почему форварды Зари и Десны не попали в расширенную заявку сборной Украины

Мы не бьем себя в грудь и не кричим, что у нас лучшие игроки, но, как для нашего чемпионата, у нас добрые футболисты. А вызвать их или не вызывать – это не ко мне вопрос", – цитирует Скрипника официальный сайт Динамо.

Напомним, в расширенный список сборной Украины попало 36 футболистов – среди них нет ни одного игрока Зари.

Динамо – Заря: Киев эффектно берет рекордный Кубок Украины – шоу Шапаренко и Ко, надежда Шевченко и пугающее избиение