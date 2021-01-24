"Мои слова о Ливерпуле не были проявлением неуважения": Сульшер оценил шансы Манчестер Юнайтед в Кубке Англии
Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями относительно мерсисайдцев накануне матча 1/16 финала Кубка Англии.
"Ливерпуль по-прежнему играет хорошо. Я сказал, что прошлая неделя была лучшим временем для встречи с мерсисайдцами, однако это не было проявлением неуважения.
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Мы в хорошей форме и уверены в себе, поэтому чувствовали, что способны одержать победу в выездном матче. Соперник тоже хочет завоевать трофей. В Премьер-лиге Ливерпуль отстает от нас, но по-прежнему участвует в борьбе", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.
Напомним, уже сегодня, 24 января, состоится встреча Манчестер Юнайтед и Ливерпуля в матче 4-го раунда Кубка Англии. Начало встречи в 19:00.
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