"Ливерпуль по-прежнему играет хорошо. Я сказал, что прошлая неделя была лучшим временем для встречи с мерсисайдцами, однако это не было проявлением неуважения.

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Мы в хорошей форме и уверены в себе, поэтому чувствовали, что способны одержать победу в выездном матче. Соперник тоже хочет завоевать трофей. В Премьер-лиге Ливерпуль отстает от нас, но по-прежнему участвует в борьбе", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, уже сегодня, 24 января, состоится встреча Манчестер Юнайтед и Ливерпуля в матче 4-го раунда Кубка Англии. Начало встречи в 19:00.

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