"Свой капитал сколотил сам. Сам заработал деньги, не украл, а заработал. Хотя, скажу вам честно, эти руки очень много воровали. Очень много. Я говорю откровенно.

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Но я никогда не воровал у людей. Воровал у государства. Ну, проносило, проходило... За это судимость получил. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судим. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дубленок наворовал. Еще и домой отправил.

Я считаю, что научу своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно. Даже если меня не будет, они продолжат все мои идеи и планы. Ингулец вечно будет играть в футбол – я все сделал для этого", – сказал Поворознюк в эфире YouTube-канала Petrove TV.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ингулец занял в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку, набрав 26 очков.

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