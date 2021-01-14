Форвард ПСЖ Неймар и защитник Марселя Альваро Гонсалес устроили перепалку в Твиттере после поединка за Суперкубок страны.

Леандро Паредес и Неймар после победы в Суперкубке над Марселем / Твиттер ПСЖ

В матче за Суперкубок Франции ПСЖ победил Марсель со счетом 2:1. Второй гол с пенальти забил Неймар. Бразилец после матча на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал собственное фото, подписав: "Король, не так, Альваро?".

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"Мои родители всегда учили меня выносить мусор", – ответил Неймару Гонсалес, добавив фото, на котором изображено, как он во время матча схватил бразильца за голову.

Напомним, в конце поединка 3-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и Марселем (0:1), который состоялся в сентябре, команды устроили драку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил Альваро сзади по голове. Также были удалены еще нескольких футболистов. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал партнера Гонсалеса (Сакаи) китайским дерьмом, а Альваро, в свою очередь, обозвал бразильца обезьяной. Разгорелся расистский скандал.

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