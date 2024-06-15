"Игра убежала от нас очень быстро. Мы пропустили три гола, а с удалением вечер окончательно стал очень тяжелым. У нас было мало шансов сделать что-то. Во втором тайме ребята сделали все возможное, чтобы сохранить приемлемый счет, но теперь нам надо двигаться дальше. Мы пойдем и проанализируем игру.

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Я никогда не сомневался в своих игроках. Получился тяжелый матч, мы сыграли не на своем уровне. Германия была великолепна, а мы не смогли закрепиться. Игроки были разочарованы, они чувствовали, что подвели себя. Наша команда способна на лучшее. Надеюсь, мы сможем показать это в следующих двух играх.

В этот вечер нам было сложно что-то получить. Нужно набрать четыре очка в следующих двух играх, и это то, на чем мы концентрируемся. Сохраняйте веру в нас, до встречи в игре против Швейцарии", – цитирует Кларка Independent.

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