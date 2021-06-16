Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби признался, что у него не будет времени на амурные истории, поскольку он приехал в Шахтер работать.

"Буду говорить только о себе. Я приехал сюда для того, чтобы работать тренером.

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С тем, как я работаю тренером, у меня остается слишком мало времени на личную жизнь. Поэтому ко мне с подобными вопросами лучше не обращаться – мои двери закрыты", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, во время своей первой пресс-конференции в Шахтере Паулу Фонсека заявил, что его семья останется в Италии, однако будет часто приезжать в Украину. Впоследствии португалец завязал роман с пресс-секретарем Рината Ахметова Екатериной Остроушко, что привело к разводу тренера, новому браку и рождению сына Мартина.

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