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"Мои дети": Зинченко довел до слез Седан своим новым челленджем

10:06 118 Читати українською
"Мои дети": Зинченко довел до слез Седан своим новым челленджем
Александр Зинченко и Влада Седан / Фото из открытых источников

Игрок Манчестер Сити показал лайфхак с домашними тренировками, если у тебя нет гантелей.

Пока пандемия заблокировала футбол в мире игроки вынуждены поддерживать форму самостоятельно, и Александр Зинченко не стал исключением.

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Традиционно, украинский игрок Манчестер Сити подошел к делу креативно. На опубликованном в Instagram видео Зина выполняет комплекс упражнений со своими двумя собаками, которые следят, чтобы хозяин не расслаблялся.

Такой лайфхак шокировал любимую Александра Владу Седан, которая под роликом оставила печальный комментарий "Мои дети" с рыдающими смайлами.

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Теги
футбольные курьёзы Украинцы за рубежом Англия Евро-2020 Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко
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