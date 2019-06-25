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"Мои бутсы были перевязаны проволокой", – Мане признался о насмешках во время своего первого просмотра

15:48 120 Читати українською
"Мои бутсы были перевязаны проволокой", – Мане признался о насмешках во время своего первого просмотра
Садио Мане / Фото ФК Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Садио Мане рассказал о своем тернистом пути в начале карьеры.

"Было 200 или 300 детей, которые ждали в очереди за своим шансом. Для меня все началось плохо, потому что когда я представился, надо мной смеялись.

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Я не был похож на футболиста. На мне были штаны, совсем не похожи на футбольные шорты. И мои футбольные бутсы были полностью разорваны по бокам и были отремонтированы мной с помощью проволоки. Те, кто наблюдал за отбором, смотрели на меня со странным выражением лица. Я понимал их, но у меня не было выбора.

Однако, я показал себя неплохо, они забрали меня. Это было началом моего приключения", – цитирует Мане France Football.

Напомним, форвард Ливерпуля начал свою карьеру в 15-летнем возрасте, пройдя отбор в футбольную школу "Женерасьйон Фут".

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Англия Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль
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