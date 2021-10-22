Бывшая звезда Барселоны, Милана и ПСЖ Роналдиньо убежден, что Лионель Месси и Неймар смогут привести парижан к победе в Лиге чемпионов.

"Встреча с Месси и Неймаром? Было приятно увидеться с ними. Знаю, что они отлично ладят. Был рад снова встретиться. Все в Бразилии знают, чего стоит Неймар, хотя у него случались сложные моменты.

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Когда Лео оказался в Барселоне, много говорили о его качествах. И я видел, на что он способен, когда мы тренировались вместе. Я и не думал, что Месси окажется в ПСЖ.

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Конечно, они могут побороться за победу в Лиге чемпионов. Когда в команде собраны такие игроки, невозможно не думать, что впереди ее ждет нечто важное", – цитирует Роналдиньо Football-Italia со ссылкой на Le Parisien.

Напомним, Месси дебютировал в Барселоне именно тогда, когда главной звездой "сине-гранатовых" был Роналдиньо, а свой первый гол за каталонцев Лео забил после паса бразильца.

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