Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес высказался относительно команд, которых считает главными претендентами на победу в Катаре.

Испанский специалист предпочел два латиноамериканских гранда, но и не забыл о европейских топ-сборных.

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"По моему мнению, Бразилия и Аргентина на ступеньку выше других сборных в техническом плане. Несмотря на это, могут быть сюрпризы. Испания, Франция, Англия – большие европейские команды", – цитирует Хави Sport.es .

Эксперты и букмекеры тоже называют фаворитом ЧМ Бразилию, которая в группе будет противостоять Сербии, Швейцарии и Камеруну. Аргентина в квартете сойдется с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.