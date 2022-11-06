"Могут быть сюрпризы": Хави назвал двух фаворитов ЧМ-2022
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес высказался относительно команд, которых считает главными претендентами на победу в Катаре.
Испанский специалист предпочел два латиноамериканских гранда, но и не забыл о европейских топ-сборных.
ЧМ-2022: ФИФА разослала письмо всем участникам Мундиаля – циничный ответ в стиле "футбол вне политики"
"По моему мнению, Бразилия и Аргентина на ступеньку выше других сборных в техническом плане. Несмотря на это, могут быть сюрпризы. Испания, Франция, Англия – большие европейские команды", – цитирует Хави Sport.es.
Эксперты и букмекеры тоже называют фаворитом ЧМ Бразилию, которая в группе будет противостоять Сербии, Швейцарии и Камеруну. Аргентина в квартете сойдется с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022: 6 главных претендентов