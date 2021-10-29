"Могу развиваться еще больше": Сиприано рассказал о своих успехах после ухода из Шахтера
Хавбек Сьона Маркос Сиприано, права на которого принадлежат Шахтеру, прокомментировал свои выступления за швейцарский клуб.
"Доволен своими выступлениями, но думаю, могу развиваться еще больше. Больше уверен в себе, так что могу больше рисковать. Это последствие того, что команда сделала ставку на мой футбол. Тренеры мне очень помогают в моральном плане, тогда я чувствую себя свободным для действий в поле. Это только начало, развитие продолжится.
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Мы растем как команда. У нас была сложная полоса матчей, были колебания в результатах. У нас качественный коллектив, будем бороться за первое место", – рассказал Сиприано в коментарии Terra.
К слову, бразилец провел 11 матчей в составе Сьона в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу. Права на Сиприано принадлежат Шахтеру.
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