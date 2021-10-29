"Доволен своими выступлениями, но думаю, могу развиваться еще больше. Больше уверен в себе, так что могу больше рисковать. Это последствие того, что команда сделала ставку на мой футбол. Тренеры мне очень помогают в моральном плане, тогда я чувствую себя свободным для действий в поле. Это только начало, развитие продолжится.

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Мы растем как команда. У нас была сложная полоса матчей, были колебания в результатах. У нас качественный коллектив, будем бороться за первое место", – рассказал Сиприано в коментарии Terra.

К слову, бразилец провел 11 матчей в составе Сьона в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу. Права на Сиприано принадлежат Шахтеру.

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