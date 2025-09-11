"Ну, что ж, учитывая сколько непонятной информации было по поводу моего "увольнения", я хочу расставить точки над "і".

Шахтер унижает Динамо, список возглавил новый исполнитель – Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Я шел работать в родной клуб не ради денег или признания, а только за для того, чтобы изменить что-то и помочь моему родному клубу. Я знаю Динамо с 14 лет, знаю все и всех в этом клубе, понимал и понимаю где и что надо менять... С первого дня работы я искал опции для обучения и нашел ее. Пройдя 10-ти месячную программу от ЕСА, я понял, что нашему футболу не только есть куда двигаться, а он даже на 10% не реализовывает свой потенциал. Многие вещи, которые для меня и во всем европейском футболе, считаются уже давно всеми понятными и оставленными в прошлом, у нас в Украине процветают. Вы скажете: "Да у нас же так много футболистов, которых покупают за миллионы!". А дело в том, что они вырастают не благодаря, а вопреки всем факторам...

Приведу пример. Как только я пришел работать, один очень талантливый парень хотел поехать играть в очень известный итальянский клуб, потому что............ С ним и его отцом даже нормально поговорить не были в состоянии. При том всем, что они хотели быть в Динамо, но хотели понимать куда движется клуб.

Таких примеров можно привести десятки, а то и сотни. Дело не в том, чтобы кого-то унизить или "надавить на больное", а в том, чтобы двигаться в правильном направлении. У нас очень много талантливых детей, очень-очень-очень-очень много, по сравнению с европейскими странами! Там детей выстроят из-под земли, чтобы найти все таланты. Но так, как работают с нашими детьми, то неудивительно, что мы в полной заднице...

Яркий пример: Ребров в Динамо. Привел тренера U-21, U-19 и главного тренера академии Динамо. Без лишних слов: Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Забарный, Волошин, Ванат, Бражко... Это стратегическое мышление и воспитание талантов! Посмотреть что будет дальше... Талантов достаточно, людей, которые могут помочь развиваться – 0.00000001% i к этому всему, их еще и хейтят!

Я могу говорить обо всех проблемах Динамо Киев часами или даже днями. Рассказать все в посте инстаграм – невозможно. Я бы хотел на "чистоту" поговорить с тем, кому я доверяю и могу все рассказать для футбольной аудитории. Потому что мое "увольнение" даже звучит смешно! Моя родная команда, за которую я болею всю свою жизнь, мои дети плачут, когда она проигрывает, должна измениться! То что там происходит сейчас, это дорога в Марианскую впадину!!!!!!!

И последнее. Меня не уволили, я просто не хочу работать за для, я хотел что-то изменить! А когда коррупция процветает и новые идеи никому не нужны, тогда и нет смысла тратить свой ресурс на всю эту хуй**.

P.S. Я очень сильно хотел привезти в Динамо Брайана Себальйоса, это была полностью моя инициатива вместе Женей Хачериди. Без деталей (я их расскажу детально, но не здесь), его хотели купить из США сейчас, в АПЛ за 5 миллионов евро, а мы его не выкупили за 1.25 миллиона долларов! И его не продали. Он попал в сборную сезона США, играя там пол года... Но нам он не нужен", – написал Кравец в своих соцсетях.

"Все пропало"? Грозный – о странных пенальти, переживания Реброва и собственный оптимизм перед Исландией