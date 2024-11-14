"Нет, ну как украли футболистов у Карпат? Просто команда распадалась. У нас по сути была патовая и безвыходная ситуация. Если тебе помогают – почему не принять эту помощь, развиваться дальше и идти к своей мечте? Наверное, многие игроки могли закончить с футболом, если бы не перешли в Рух.

Пономарев раскритиковал Карпаты за трансферную политику, поставив в пример Рух

Карпаты просто гложет совесть из-за того, что они видят, как эта молодежь прогрессирует, что они перерастают постепенно в футболистов УПЛ, и поэтому, возможно, у них есть такие какие-то упреки, что это могли быть сейчас основные футболисты Карпат. Но я не согласен с этим мнением, ведь тогда была безвыходная ситуация.

Судя по разговорам, то такими немножко предателями нас считают. Я с этим не согласен, потому что если взять от того момента, когда Карпаты распадались, и до того момента, когда в них пришел новый спонсор и дела в команде наладились, то что делать 16-летним футболистам? Ну, не футболистам несформированным, а детям, которые тренируются и хотят стать футболистами. Что, просто 3 года сидеть на месте, ждать, пока в клубе наладятся дела? Так себе", – сказал Федор в комментарии YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел за Рух 13 матчей (без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Рух завдячує йому усім, або Створювати тиск на Пономарьова – зовсім неправильно