"Великолепный результат, но мы и сыграли отлично. Для меня сегодня ключевой стала наша игра в обороне, мы прекрасно защищались и нашли способ наказать соперника. Забить первый гол в Лиге чемпионов – это нечто особенное.

Голевой пас Холанда в стиле де Брюйне в видеообзоре матча Манчестер Сити – Бавария – 3:0

В тот момент нам приходилось непросто, потому что у них потрясающая команда. Мы понимаем, что не можем постоянно владеть мячом 80 процентов времени. Они ведь тоже играют в футбол. Мы забили три и могли забить четыре, но результат отличный. Не думаем, что все окончено. У них отличная команда, мы довольны матчем, но постараемся выиграть еще один", – рассказал полузащитник "горожан" после матча.

Родри забил первый гол в ворота Баварии, который стал для него дебютным в рамках турнира. Манчестер Сити обыграл мюнхенцев со счётом 3:0. Ответный матч состоится 19 апреля.

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