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"Могли выиграть, но я провел всего 4 тренировки": наставник Львова считает закономерным результат "городского" дерби

09:18 - Читати українською
"Могли выиграть, но я провел всего 4 тренировки": наставник Львова считает закономерным результат "городского" дерби
Карпаты – Львов – 1:1 / ФК Карпаты

Главный тренер Львова Георгий Цецадзе остался доволен своим дебютом в матче против Карпат (1:1).

42’ Алексей Хахлёв
62’ Ярослав Деда
 
Андро Гиоргадзе 37’
37’ Андро Гиоргадзе
42’ Алексей Хахлёв
62’ Ярослав Деда

"Мы вышли на игру, чтобы победить. Учитывая то, что я с командой провел лишь четыре тренировки – первый тайм более-менее получился нормальный. После перерыва, думаю, футболисты психологически расслабились. Сказалась усталость.

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Если взять матч в целом, то могли выиграть. В конце у нас был момент, могли забить. При счете 1:1 у Карпат тоже был 100% момент, они не забили. Если сравнить первый тайм и второй, то в первом у нас получалось значительно лучше, а во втором тайме не смогли сделать свое дело так, как хотели. И результат закономерен. Потому что во втором тайме мы испортили игру и не смогли выиграть", – цитирует Цецадзе официальный сайт Львова.

Напомним, львовское дерби в 28-м туре УПЛ закончилось боевой ничьей 1:1. Подопечные Санжара продолжают находиться на самом дне турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков (и 4 матча в запасе), Львов с 23-ю пунктами – предпоследний.

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Теги
Карпаты Карпаты Львов Львов Карпаты - Львов Георгий Георгий Цецадзе
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