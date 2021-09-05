"Понятно, что играли с хорошей командой. Сыграли вничью, но считаю, что в моменте с пропущенным голом могли действовать лучше и удержать победу. Не будем гневить Господа – старались реализовать моменты и получили хороший результат.

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы прекрасно понимаем, какие квалифицированные игроки у Франции. С ними нужно играть компактно, много двигаться, отдаваться по полной. Думаю, мы могли сыграть еще наглее и агрессивнее, могли себе это позволить. Но сейчас важно завоевать результат. Много ничьих, но одно очко в копилку – неплохо.

Да, мы играли на победу, рисковали. А почему нет? Французы давали играть, было заметно, что они также уставшие. Были моменты, когда мы их сильно схватили, контролировали игру. Немного не хватило завершения в концовке. К сожалению, вернулась плохая ситуация, в которой мы не берем очки там, где должны. В отборе Евро, Лиге наций мы не только обыгрывали грандов, но и забирали свои "очки". А сейчас мы потеряли 4 очка с казахами, 2 с финнами. Эти очки в будущем создают проблемы.

Петраков – очень хорошый, честный человек, нам это нравится. Команда хочет помочь ему и себе. Мы прекрасно понимаем, что наш цикл постепенно проходит, и попасть на чемпионат мира – большой шанс. Будем стараться и работать еще больше", – резюмировал Степаненко в комментарии каналу "Футбол".

Украина расписала заслуженную ничью с Францией – Шапаренко отличился шедевром, "Ле Блё" продолжили безвыигрышную серию