"Первые 55–60 минут игры были важными. Не стоит забывать, что мы играли не дома, а в выездных матчах всегда напряженная ситуация. Здесь мы играли, думая о стойкости, очках и максимальном количестве голов.

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Поединки на наивысшем уровне всегда тяжелые, но стоит принять то, что мы получили. Да, забили гол и взяли одно очко. Если будем так играть и в дальнейшем, то я рассчитываю на хорошие итоги. Если же говорить о результате, то могли рассчитывать на большее, если бы забили еще один гол. Уже ничего не изменишь, но вообще игра получилась хорошей.

Насколько важно первое очко в Лиге чемпионов? Самое важное – вести игру. Этот матч прошел на самом высоком уровне. Как и любой другой в Лиге чемпионов, он сопровождался большим давлением. Мы играли здесь, чтобы взять очки, и то, что нам удалось, зарабатывалось очень непросто. Нужно было хорошо поработать и проявить себя максимально, чтобы достичь такого результата. Добыли очко – это поощряет и хорошо для команды", – цитирует Постекоглу официальный сайт Шахтера.

Напомним, Селтик в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов расписал боевую ничью с "горняками" (1:1) и, набрав один балл, занимает в турнирной таблице группы F третье место.

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