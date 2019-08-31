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"Могли достаться более сильные соперники", – звезда Копенгагена прокомментировал попадание в одну группу с Динамо

09:43 66 Читати українською
"Могли достаться более сильные соперники", – звезда Копенгагена прокомментировал попадание в одну группу с Динамо
Виктор Фишер / ФК Копенгаген

Нападающий Копенгагена Виктор Фишер поделился впечатлениями после жеребьевки группового этапа Лиги Европы, где команда сыграет с Динамо.

"Нам могли попасться более сильные противники, но с другой стороны эта группа дает возможность двигаться дальше и мечтать о большем", – цитирует Фишера ronaldo.com.

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Напомним, киевское Динамо попало в одну группу с Копенгагеном, Мальме и Лугано. С датчанами подопечные Алексея Михайличенко встретятся 24 октября и 7 ноября.

Ранее Фишер зажигал в составе амстердамского Аякса, с которым выигрывал Эредивизи.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Лига Европы Виктор Фишер Виктор Фишер
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