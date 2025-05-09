"Учитывая события, которые происходили на протяжении игры, я думаю, можно было бы замахнуться на немножко больше. Создавали моменты. Обидно, что где-то не хватало финального касания или в передаче, или уже удара. У нас такая тенденция в последнее время, по моему субъективному мнению, почти во всех матчах.

Упущенные шансы Полесья в видеообзоре матча с Динамо

Но сегодня по игре ребята большие молодцы. Во всех фазах, там, где что-то не удавалось или происходили какие-то нормальные для футбола ошибки, компенсировали, страховали, бились за каждый мяч, агрессивные в переходах, и это сегодня было очень важно. Конечно, во втором тайме были эпизоды, где отдали игровую инициативу, но хорошо, что в каждом моменте делали все от себя зависящее для того, чтобы противодействовать сопернику.

Очень благодарен ребятам. Это очень хорошая игра, по моему мнению. Опять же, эмоции такие, что могли бы зацепиться и за победу сегодня. Но как есть", – сказал Ашур для УПЛ ТВ.

К слову, пока Полесье занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ с 44 очками, однако конкуренты житомирян за зону еврокубков – Карпаты и Кривбасс сыграют свои матчи 28-го тура в воскресенье.

Динамо разделило очки с Полесьем – киевляне почти ничего не создали, старания Гуцуляка и Ко нейтрализовал Нещерет