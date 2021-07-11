Форвард Илья Шкурин прокомментировал первый гол в футболке Динамо и рассказал, как отреагировали на него одноклубники и тренерский штаб "бело-синих".

"Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20-25 минут. Я не ожидал, что получу столько игрового времени. Готовился, разминался, ждал своего шанса.

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Как-то не было волнения. Было хорошее настроение. Хорошая команда, хорошие условия, несмотря на то, что ливень, считаю, испортил качество газона и качество футбола. Тем не менее, игра удалась. Забивать в любом случае нужно. Если я не буду отмечаться, то не буду и играть. Нужно начинать проявлять себя по крайней мере в товарищеских матчах.

Все нормально. Ребята поздравили, сказали, что я молодец. И тренеры похвалили. Но с Мирчей Луческу еще не виделись после игры", – цитирует Шкурина официальный сайт киевлян.

Напомним, именно гол Ильи подарил киевлянам ничью в спарринге против Серветта. Для форварда это был дебютный матч. Он присоединился к "бело-синим" на правах аренды из московского ЦСКА на один сезон.

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