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Мог подойти, за "шкварник" взять, – Милевский вспомнил свою стычку с Ярмоленко

18 января 13:40 1114 Читати українською
Мог подойти, за "шкварник" взять, – Милевский вспомнил свою стычку с Ярмоленко
Андрей Ярмоленко и Артем Милевский / Фото из открытых источников

Экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский, который сейчас защищает цвета Динамо Брест, рассказал о своих драках на поле.

"Да я вообще ни с кем не дрался. Мог там подойти к кому-то за шею, за "шкварник" взять. Помню, с Ярмолой сцепились. Металлисту проиграли дома, по-моему, 1:3 или что-то такое. Он меня держит, я – его. Кричим, орем. Нас растащили.

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Затем, на следующий день, подходит он в лифте и говорит: "Тим, ​​я был не прав". И все. А так, чтобы биться прямо – никогда такого не было", – вспомнил Милевский в программе Вацко LIVE.

Напомним, Милевский выступал за первую команду киевского Динамо с 2002 по 2013 год. 12 января 2019 г. перешел в брестскоеДинамо, с которым впервые в истории клуба стал чемпионом Беларуси и был признан болельщиками лучшим игроком команды.

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