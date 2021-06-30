Томас Мюллер обратился к болельщикам после поражения от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020. Форвард сборной Германии в конце встречи не реализовал выход один на один с Джорданом Пикфордом.

"Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живет игрой. Это был момент, когда все было в моих руках – я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить всей нации, которая живет футболом, экстаз. Получить такой шанс и потерять его – это больно.

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Всей сборной Германии больно, моим партнерам по команде и нашему тренеру, который подарил мне уверенность. Но прежде всего, нам больно за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали нас во время всего чемпионата Европы, несмотря на сложные обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку", – написал Томас в своем Instagram.

Добавим, что поединок с Англией будет иметь особое значение для Йоахима Лёва – это его последний матч во главе сборной Германии.

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