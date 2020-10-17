"У меня было предложение от Аталанты, когда Динамо приглашало. Но мне надо было остаться на полгода в Копенгагене и только потом приехать. А я хотел сразу сменить команду.

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В Дании я выиграл два подряд чемпионства, два Кубка, играл в Лиге чемпионов, потом были в Лиге Европы. Я чувствовал, что мне нужен шаг вперед. Тогда я и выбрал Динамо.

Не жалею ли я, что мог бы сейчас быть в этой Аталанте, которая играет в Лиге чемпионов? Я мог бы туда перейти и не играть. Никогда не знаешь, что будет. Не надо переживать об этом", – сказал Вербич в программе "Бомбардир".

Напомним, Беньямин стал игроком Динамо в января 2018 года – словенец перешел в киевскую команду из Копенгагена за 4 млн евро. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 7 матчей, в которых забил 2 гола.

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