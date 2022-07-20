Полузащитник Краковии Евгений Коноплянка вспомнил пик своей карьеры, когда он был одним из самых техничных игроков Украины и мог запросто оставить в дураках топовых защитников.

"В свои золотые времена я был очень быстрым и мог на дриблинге обыграть любого. Дани Карвахаль? Марсело? Дани Алвес? Неважно, кто угодно, серьезно.

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Я никого не боялся.‎ Я все еще не боюсь, но когда мне было 20-25 лет, то мог накручивать даже Серхио Рамоса", – поделился Коноплянка в интервью Weszlo.

Напомним, что лучшие времена Евгения пришлись на период в Днепре, с которым он доходил до финала Лиги Европы. В сезоне 2015/16 Коноплянка выступал за Севилью, в составе которой особенно эффектно сыграл именно против Реала. В общей сложности, за андалусийцев вингер сыграл в 54 матчах, в которых отличился 9 голами и 8 ассистами.

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